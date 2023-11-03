محلل سياسي بحريني لـ"الخليج 365": لا يوجد وقف للعلاقات تماما مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف طه في حديثه لـ"راديو الخليج 365"، أنه "لا يوجد طرد للسفيرين ولا يوجد وقف للعلاقات تماما بل العلاقات الإسرائيلية مستمرة مع الدول العربية المطبعة معها".

وأوضح أن "هناك توقف للطيران بين المنامة ومطار بن غوريون لأسباب أمنية، حيث يتم استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ وبالتالي ليس من المناسب أن يذهب المدنيون في هذه الفترة جوا".

أمس, 18:11 GMT

وأشار المحلل السياسي البحريني إلى أن "هناك جهود عربية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وكذلك هناك مواقف عربية أخرى لحل القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسية".

وتابع: "لكن يبدو أن هناك تعنت من قبل جماعة حماس الإرهابية"، بحسب قوله.

وكان مجلس النواب البحريني، قد أعلن في بيان أمس الخميس، وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب قول المجلس.

بينما نفت الخارجية الإسرائيلية أن يكون عودة السفراء لها أي جانب خلافي بين البلدين، وقالت إنها "جاءت طبيعية".