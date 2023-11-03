بعد الإعلان عن سقوط جندي آخر... ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 338 خلال الحرب على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "قُتل جندي آخر وهو نقيب من منطقة الجليل، سقط قتيلا شمالي قطاع غزة"، ليرتفع العدد الإجمالي للتقلى الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي إلى 338 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي، إن "العدد الإجمالي منذ بدء الهجوم البري، قبل عدة أيام، يرتفع بذلك إلى 23 قتيلًا".

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى، وبينهم ضابط برتبة رائد احتياط والآخر برتبة نقيب، بالإضافة إلى اثنين برتبة رقيب احتياط.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "3 عسكريين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة".

وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس")، أبو عبيدة، قد أكد أمس الخميس، أن "عدد قتلى الجيش الإسرائيليين أكبر بكثير مما يعلنه قادة الجيش الإسرائيلي في البيانات الرسمية".

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من الفلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل، بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.