بعد الإعلان عن سقوط جندي آخر... ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 338 خلال الحرب على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "قُتل جندي آخر وهو نقيب من منطقة الجليل، سقط قتيلا شمالي قطاع غزة"، ليرتفع العدد الإجمالي للتقلى الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي إلى 338 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى، وبينهم ضابط برتبة رائد احتياط والآخر برتبة نقيب، بالإضافة إلى اثنين برتبة رقيب احتياط.
وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس")، أبو عبيدة، قد أكد أمس الخميس، أن "عدد قتلى الجيش الإسرائيليين أكبر بكثير مما يعلنه قادة الجيش الإسرائيلي في البيانات الرسمية".
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل، بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.