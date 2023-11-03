شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو للمزيد من التمويل الإنساني لإغاثة الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدر تكلفة تغطية الاحتياجات في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري بنحو 1,2 مليار دولار أمريكي.

ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" للمزيد من التمويل للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لنحو 2,7 مليون شخص في قطاع غزة و500 آلف شخص في الضفة الغربية المحتلة.

الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه في مؤتمر صحفي، أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ خلال الأيام الـ 17 الماضية 9061 شخصًا و62% من الضحايا من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وثقت منذ السابع من أكتوبر أكثر من 130 حالة وفاة وأكثر من 2200 إصابة.

وقد أدي عنف المستوطنين والقيود واسعة النطاق المفروضة على سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة إلى نزوح أكثر من ألف فلسطيني.

الوضع يتدهور بشكل متزايد

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة، كشف أن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وفي 12 أكتوبر الماضي أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيًا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص، مذكرًا أن الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين.