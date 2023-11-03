شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تعلن مقتل 72 من موظفيها وتضرر 44 من مبانيها جراء العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقتل 72 من موظفيها، وتضرر 44 من مبانيها وأصولها فى أنحاء غزة، وتعرض بعضها للقصف المباشر جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على القطاع منذ الـ 7 من شهر أكتوبر الماضى.

وأضافت الوكالة - فى تقرير لها - "أن هذا يتضمن مدارس ومباني تابعة للأمم المتحدة كان يتم استخدامها كملاجئ، حيث تستضيف الأونروا حاليا نحو 700 ألف شخص". وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أفاد - في بيان في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن القصف الإسرائيلي أمس الخميس أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل لجأوا إلى أربع منشآت تابعة للأونروا تأوي ما يقرب من 20 ألف نازح في غزة.

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