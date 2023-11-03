شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة" تطالب الصليب الأحمر بمرافقة قوافل الجرحى بعد مجزرة "الطريق الساحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، الصليب الأحمر بمُرافقة قوافل الجرحى والمدنيين بوجه عام حتى وصولها إلى مناطق جنوب القطاع، وذلك بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد قافلة مدنية على الطريق الساحلى.

وكانت القافلة في طريقها إلى جنوب القطاع، والذي أعلنه الاحتلال مكانًا آمنًا ولكنه لم يسلم من القصف على مدار عدوانه المُستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله سكان غزة على الإنترنت، أشلاء مدنيين على الطريق الساحلي بعد تعرضهم لقصف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رغم وضعهم أعلام بيضاء على السيارات، تؤكد أنهم مدنيون.

ولم يتضح ما إذا كان القصف نتيجة قصف جوي أم بحري.