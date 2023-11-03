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رئيس مجلس السيادة السوداني يعفي عضو المجلس الهادي إدريس من منصبه

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم /الجمعة/ مرسوما دستوريا قضى بإعفاء الدكتور الهادي إدريس يحيى من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي.

وذكر إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم - أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعا أطراف اتفاق سلام جوبا إلى ترشيح بديلا عن الهادي إدريس، كما وجه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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