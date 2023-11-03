شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني يعفي عضو المجلس الهادي إدريس من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم /الجمعة/ مرسوما دستوريا قضى بإعفاء الدكتور الهادي إدريس يحيى من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي. وذكر إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم - أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعا أطراف اتفاق سلام جوبا إلى ترشيح بديلا عن الهادي إدريس، كما وجه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز