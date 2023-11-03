شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس اليوم /الجمعة/ أن طائرة نقل عسكرية يونانية من طراز "C-130" محملة بالإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والأدوية، ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى قطاع غزة.
وقال الوزير جورج - خلال كلمته أمام البرلمان اليوناني نقلتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - "إنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، تتعاون الحكومة اليونانية مع حكومتي قبرص وفرنسا في مساعي صعبة للغاية؛ بسبب عدم وجود ميناء آمن في غزة".
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