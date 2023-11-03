الأنسب لقيادة الحكومة.. غانتس يتفوق على نتنياهو في استطلاع رأي إسرائيلي

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي قد بيَّن أن نحو 27% من الإسرائيليين يعتقدون أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي هو الأنسب لقيادة البلاد، مقابل 49% لبيني غانتس.
وأوضح استطلاع الرأي الإسرائيلي أن حزب "المعسكر القومي" بزعامة غانتس، سيحصل على 39 مقعدا في حال فوزه بالانتخابات في حال إجرائها في الوقت الراهن، مقابل 18 مقعد فقط لحزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو، ما يعني تفوق غانتس على حساب نتنياهو أيضا.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.