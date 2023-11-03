شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء التصعيد العسكري.. تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية في دارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن تدهور الأوضاع المدنيين في دارفور يزداد يومًا بعد يوم، منذ التصعيد العسكري خلال الأسبوع الماضي.

ودعا المكتب في بيان اليوم الجمعة، الأطراف إلى خفض التصعيد وعدم توسيع نطاق الصراع، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية في دارفور وسائر أنحاء السودان.

الجدير بالذكر أن تجدد الاشتباكات في عدد من المدن مثل نيالا وزالنجي والفاشر والجنينة، وهي المناطق الأربع لدارفور، أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة العديد، وتعرضت الممتلكات المدنية للتدمير، ونزوح الآلاف من السكان.