مدير إعلام معبر رفح يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل قصف إسرائيل سيارات الإسعاف وسقوط قتلى وجرحى

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح لـ "الخليج 365" أن القصف الإسرائيلي تسبب في سقوط 6 شهداء فلسطينين وعشرات المصابين من صفوف الجرحى الفلسطينيين والمرافقين وطواقم الإسعاف.

وبين وائل أبو حسن، إحصائية استقبال معبر رفح للمصابين وحاملي الجنسيات الأجنبية، حيث أكد مرور 17 جريحًا فلسطينيًا وعدد 16 مرافقا للمرضى، إضافة إلى 354 من حاملي الجوازات الأجنبية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قُتل 14 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف الدبابات والزوارق الإسرائيلية الحربية، مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) جرى استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.