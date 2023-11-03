شولتس وملك الأردن: حل الدولتين ضروري من أجل السلام في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح البيان: "كما اتفق المستشار الاتحادي والملك على أن الحل المستدام الذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام لا يمكن أن يستند إلا إلى إنشاء دولتين".

كما اتفق شولتس وعبد الله الثاني على ضرورة منع المزيد من تصعيد الصراع.

وأكد المستشار الألماني أن برلين تقف لحماية المدنيين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد كثف من قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة وشن سلسلة من الغارات هي "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما أعلن توسيع عملياته البرية، بدءا من ليل أمس الجمعة، وقطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.