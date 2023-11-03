قطر تطالب مجلس الأمن بالاتفاق على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمس الخميس، خلال اجتماع بشأن غزة في الأمم المتحدة: "ندعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار لمجلس الأمن ينص على وقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية فورا".

يشار إلى أنه كانت هناك 4 محاولات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن جميعها باءت بالفشل.

1 نوفمبر, 08:07 GMT

يذكر أن الصين تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلفا للبرازيل.‏

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أن "الوضع في غزة، يتصدر جدول أعمال مجلس الأمن، للشهر الجاري، وأن الأولوية الملحّة هي وقف القتال، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، ومنع المزيد من امتداد الصراع".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.