شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البرلمان العربي، في بيان اليوم، إلى ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر ترتكب ضده يوميًا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والإنساني، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.

الإنهاء الفوري للاحتلال

جدد البرلمان، وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.