"الصحة العالمية": مصدومون تماما من استهداف قافلة سيارات إسعاف قرب مستشفى الشفاء في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نشعر بصدمة شديدة إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، مما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار".

وتابع: "نكرر: يجب حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات ودائما".

وختم مدير منظمة الصحة العالمية تغريدته قائلا: "أوقفوا إطلاق النار الآن".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا".

ويوجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، بحسب المصدر ذاته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين القتلى والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".