شكرا لقرائتكم خبر عن أغلبهم نساء وأطفال..استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال على طريق للنازحين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلطسينية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام، جثامين الشهداء ملقاة على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة.

قصف مكثف

أكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأوضحت أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 145، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وأكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء.