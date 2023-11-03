الخليج اليوم .. السعودية: الطائف تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

الرياض - كتب موسى القحطاني - زف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، خبر انضمام الطائف ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بأرض الشعر، قائلاً عبر حسابه في منصة "X": الطائف، أرض الشعر والأدب وعكاظ ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وفي السياق ذاته، وصف عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بدر العساكر، مدينة الطائف بمناسبة انضمامها ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية عبر حسابه على منصة إكس قائلاً: "مدينةٌ يشهد لها تاريخها الزاخر بالآداب منذ سوق عكاظ وحاضرها الثري بالأسماء والنتاج الملهم".

فيما قال محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز: "يتوج انضمام الطائف إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية تاريخ من الأدب والثقافة عاشه أبناؤها منذ آلاف السنين. كل الشكر للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان على جهوده ودعمه لعاصمة الشعر العربي".

وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود

يذكر أن المديرة العامة لليونسكو "أودري أزولاي" قد منحت 55 مدينة تسمية المدن الإبداعية كانت الطائف إحداها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، وقد تميزت هذه المدن الجديدة بالمكانة التي توليها للثقافة والإبداع في إستراتيجياتها الإنمائية وبالممارسات المبتكرة التي تعتمدها في تخطيط حضري عماده الإنسان.

ليصبح عدد المدن الأعضاء في الشبكة 350 مدينة تنتشر في أكثر من 100 بلد وتغطي 7 مجالات إبداعية: الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهي.