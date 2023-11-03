مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"الخليج 365": قطع العلاقات وسحب السفراء وسيلة ضغط ‏على إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "موقف الأردن الرسمي والشعبي كان دوما وسيبقى إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ومساندا لهم في الدفاع عن قضيتهم التي تعني للأردنيين كما تعنيهم".

وتابعت: "طبقا لموقفي السياسي وما أحمله من مسؤولية شعبية، فإنني أرى أن مسألة قطع العلاقات وسحب السفراء تعتبر رسالة هامة، ليست فقط للكيان الصهيوني وإنما للمجتمع الدولي بأكمله، ولها دلالتها بأننا لم ولن نرضى عن استهداف المدنيين وعن فكرة التهجير، كما تعد هذه الخطوة وسيلة هامة للضغط على إسرائيل".

وشددت ميادة شريم أن "الجميع ينتظر من الدول العربية والإسلامية والعالمية السير على نهج الأردن في قطع العلاقات مع دولة الكيان، لتشكيل موقف دولي رافض للانتهاكات التي ترتكبها في فلسطين عامة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص".

وترى أن "اتخاذ بعض الدول مثل البحرين وسوريا وسلطنة عمان وبوليفيا قرارات مماثلة هي خطوة مهمة"، معربة عن أملها في المزيد من التصعيد في وجه الانتهاكات وسعيا لوقف فوري لإطلاق النار في القريب العاجل.

1 نوفمبر, 20:48 GMT

وأوضح أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، فيما استدعت كل من تشيلي وكولومبيا سفيريها.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية التي وصلت حد الإنهاك.