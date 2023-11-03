شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت مساء اليوم الجمعة، مجزرة جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد قصفها مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف طيران الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا، التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

قصف مستشفى الشفاء

تأتي هذه الجريمة بعد بضع ساعات من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقافلة مركبات إسعاف تقل جرحى العدوان إلى معبر رفح، بالتزامن مع قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.