وكالة: الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين شمال غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،

القصف أسفر عن وقوع مجزرة مروعة، حيث تم تدمير المدرسة وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة آخرين بجروح خطيرة، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو من الموقع أثار الدمار الهائل وأشلاء الضحايا.

يأتي هذا الحادث الأليم بعد ساعات فقط من مجزرة أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي بقصف مدخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، كما تزامن مع هذا القصف، تعرض قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى إلى معبر رفح لقصف أيضًا، وفقا لوكالة "وفا".

ومن ناحية أخرى، تعرض محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع لقصف إسرائيلي، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا.

لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصفت المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين.

وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.