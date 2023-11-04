فصائل عراقية تستهدف قاعدة حرير الأمريكية بطائرتين مسيرتين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان،

ويوم الخميس الماضي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت ذات القاعدة لهجو بطائرتين مسيرتين، حيث قال مصدر في القوات المسلحة العراقية لـوكالة "الخليج 365"، إن القاعدة العسكرية الأمريكية شمالي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وأضاف المصدر، أن "قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث".

أمس, 23:37 GMT

عى جانب آخر، شن أبناء العشائر العربية هجمات مسلحة على مواقع المسلحين الموالين لواشنطن، وذلك بالتزامن مع سلسلة الانفجارات العنيفة التي ضربت قواعد الجيش الأمريكي التي تتموضع في حقول النفط والغاز، بريفي محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "الخليج 365" شرقي سوريا: بالتزامن مع الانفجارات العنيفة، التي دوت في منطقة قاعدة "حقل العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا، ليل الجمعة/السبت، نفذت مجموعات متفرقة من أبناء العشائر العربية هجمات استهدفت مراكز ومواقع للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القاعدة.