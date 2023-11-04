أبناء العشائر العربية يهاجمون محيط القواعد الأمريكية شرقي سوريا تزامنا مع استهدافها بالصواريخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "الخليج 365" شرقي سوريا: بالتزامن مع الانفجارات العنيفة، التي دوت في منطقة قاعدة "حقل العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا، ليل الجمعة/السبت، نفذت مجموعات متفرقة من أبناء العشائر العربية هجمات استهدفت مراكز ومواقع للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القاعدة.

وتابعت المصادر، أن منطقة وقرى ريف دير الزور الشرقي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسير والمروحي التابع للاحتلال الأمريكي في سماء المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع أبناء القبائل والعشائر العربية من تنفيذ هجمات جديدة على مواقع المسلحين الموالين للجيش الأمريكي.

وبينت المصادر، أن الهجوم الصاروخي على قاعدة حقل العمر النفطي، تزامن مع استهدف أبناء العشائر العربية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، المسلحين الموالين لواشنطن المتمركزين في أحد المدارس في بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي، كما استهدف المسلحون العشائرون بقذائف الآر بي جي نقطة عسكرية أخرى في محطة مياه ذيبان دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

كما هاجم أبناء العشائر العربية، بالأسلحة الرشاشة "حاجز الجعابي" التابع لقوات "قسد" الواقع بين بلدتي هجين والبحرة شرقي دير الزور، وسط إطلاق وتبادل إطلاق نار كثيف في المنطقة، بحسب المصادر.

وفي نفس ،كشفت مصادر محلية بريف دير الزور لــ "الخليج 365" أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وبأوامر أمريكية مباشرة قامت بنشر أكثر من 120 نقطة عسكرية على طول ضفاف نهر الفرات، الفاصل بين مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي من طرف ومناطق سيطرة الجيش العربي السوري من طرف آخر، بعد ارتفاع وتيرة الهجمات الصاروخية ضد قواعدها اللاشرعية.