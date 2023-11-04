طيران الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على حي النصر غرب غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قصفت القوات الإسرائيلية أيضًا منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة من الغارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.

خلف هذه الهجمات الجديدة وفقًا للمصادر عددًا من الضحايا، بما في ذلك نساء وأطفال، إلى جانب العديد من الجرحى، وفقا لوفا.

لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.

وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى أكثر من 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.

أمس, 23:35 GMT

وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.