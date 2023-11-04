شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. تضرر 4 ملاجئ للأونروا في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضررت أربعة ملاجئ تابعة للأونروا في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه لحقت أضرارا بمدرسة شمال غزة حولت إلى ملجأ في مخيم جباليا للاجئين -أكبر مخيم في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وذكر أن الاستهداف أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة خمسة آخرين، في ظل ما تشهده المنطقة من قصف عنيف خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى تضرر أيضاً مدرسة أخرى في مخيم الشاطئ للاجئين، واستشهد طفل واحد.

وفي جنوب غزة أيضاً أصيبت مدرستين تحولتا إلى ملاجئ في مخيم البريج للاجئين، واستشهد شخصان وأصيب 31 آخرين، وفقاً لأحدث تقديرات الأونروا.

تضرر ما يقرب من 50 مبنى من مباني الأونروا

واستضافت هذه الملاجئ ما يقرب من 20,000 شخص، مبينًا أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تضرر ما يقرب من 50 مبنى من مباني الأونروا وأصولها، بعضها بشكل مباشر.

وتستضيف الأونروا حالياً حوالي 700,000 شخص، 25 منها شمال غزة، وهي تستضيف 112,000 شخص، وشدد على أنه في أرجاء قطاع غزة كافة، ينبغي أن تكون هذه الملاجئ ملاذًا آمنًا.

وجوب حماية المدنيين والمرافق المدنية

وأكد أن القانون الإنساني الدولي لا يدع مجالاً للشك في وجوب حماية المدنيين والمرافق المدنية، منوهًا بأنه حتى الآن سقط 72 من زملائه في الأونروا في غزة منذ بدء الحرب، وغالبًا مع عائلاتهم.

واختتم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) حديثه متسائلاً: هل هناك أكثر؟، كم سيعانون أكثر من الحزن والقتل؟، لقد طال انتظار وقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.