شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": رفع علم الاحتلال على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا من الضفة، ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، والجرحى عبد سوالمة، وعز الدين الرمحي، من مخيم بلاطة.

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