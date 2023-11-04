شكرا لقرائتكم خبر عن ديمقراطيون يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب 58 عضوا من الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهم العميق لوصول أعداد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 9 آلاف من بينهم 3 آلاف و800 طفل.

وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكي - في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - بالضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

كما طالب أعضاء الكونجرس بهدنة إنسانية وبالحد من الخسائر بين المدنيين في غزة، بالإضافة إلى وقف العنف في الضفة الغربية ووضع أسس واضحة لصفقة سلام دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أكد المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط دينيس روس ضرورة وضع هدنة إنسانية مؤقتة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال روس - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية" اليوم /السبت/ - إن هناك قلقا إنسانيا مفهوما في العالم لما يحصل بالحرب بين إسرائيل وحماس، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحرير المحتجزين.

وأشار المسؤول الأمريكي السابق إلى أهمية أن يكون هناك طريق سياسي للفلسطينيين لبناء حل الدولتين.