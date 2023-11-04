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الخليج اليوم .. شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب دخول الأودية أثناء الأمطار

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع.

 

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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