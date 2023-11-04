قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة في مخيم جباليا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - في سياق متصل، وردت أنباء إلى الوزارة الفلسطينية تفيد بسقوط "شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة"، صباح اليوم السبت، حسبما نقل موقع "مصراوي".

كما سقط نحو 50 قتيل وجريح، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة، وكذلك استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة بداخلها نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وتجدد قصف قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، على عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الجيش الإسرائيلي أغار على حي النصر غربي غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

لليوم التاسع والعشرين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.