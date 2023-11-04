"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، إن "عناصر المقاومة استهدفت موقع العدو الصهيوني في "جلّ العلام” عند حدود بلدة الناقورة جنوب لبنان".
كما استهدفت عناصر "حزب الله"، موقع "الجرداح" عند حدود بلدة الضهيرة جنوب لبنان في القطاع الغربي.
وقال ميقاتي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، إن "لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701 والتنسيق مع قوات اليونيفل".
أمس, 12:50 GMT
يأتي ذلك غداة إطلالة أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في أول رد فعل له منذ عملية "طوفان الأقصى"، وذلك خلال الاحتفال التّكريمي الّذي نظّمه الحزب لـ"الشّهداء الّذين ارتقوا في المواجهات العسكرية الدائرة على الحدود جنوب لبنان".
واحتشد جمهور "حزب الله" في ساحات أربع في مناطق لبنانية مختلفة، وفيما كانت أكبر الحشود تجتمع في الضاحية الجنوبية، أعاد هؤلاء تجديد ولائهم للحزب وأمينه العام ودعمه في كل الخيارات التي سيتّخذها حتى وإن كانت ستدخل لبنان في حرب واسعة جغرافياً.
أمس, 03:21 GMT
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له، أنه "بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع عسكرية إسرائيلية، فإن قوات الجيش ردت على أماكن مطلقي تلك الصواريخ، ولا يوجد ضحايا أو إصابات بين صفوف الجيش.
وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا، توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض إسرائيل إلى هجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها إسرائيل بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
2 نوفمبر, 12:29 GMT
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.