شكرا لقرائتكم خبر عن قصف متواصل على غزة يخلف عشرات الشهداء والجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ29 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى النصر شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين من النازحين، واصابة العديد.

قصف المدنيين

كما قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة.

وقصفت خزانًا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركبا للصيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات جراء قصف أحد المنازل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخان يونس، ودمرت مسجدًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى جامعة الأزهر بغزة في منطقة المغراقة شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

ارتفاع حصيلة الشهداء

كما استهدفت عمارة الزهارنة بحي النصر في مدينة غزة، ومدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، ونفذت أحزمة نارية في مناطق واسعة من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل طائرات الاحتلال استهداف شارع الرشيد الممتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، في تعمد واضح لفصل جنوب ووسط القطاع عن مدينة غزة وشمالها.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 9155 شهيدا، وأكثر من24 ألفا، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين