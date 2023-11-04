الخليج اليوم .. وزير خارجية الكويت: تطابق في وجهات النظر مع موسكو حول ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

الرياض - كتب موسى القحطاني - أكد وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين بلاده وموسكو حول ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي مع نظير الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أكد الصباح أن "المباحثات مثمرة وبناءة حول تطوير العلاقات الثنائية، ونحن تربطنا علاقات قوية وتاريخية، فالكويت أو دولة خليجية تقيم علاقات مع الاتحاد السوفييتي عام 1963، وهذه السنة نحتفل بـ60 سنة من العلاقات الدبلوماسية، ونحن نفتخر بمستوى العلقات، واتفقنا على تطويرها".

وأفاد بـ"أننا بحثنا الأمور الإقليمية والحرب في غزة"، مؤكدا أن "هناك تطابقا في وجهات النظر بين الكويت وموسكو حول ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والسماح بدخوا المساعدات الإنسانية"، مشددا على أن "الذي نشهده يدمي القلوب بالنسبة لعدد الضحايا.. هناك 9 آلاف قتيل، 4 آلاف منهم أطفال.. 4 آلاف طفل في 4 أسابيع، أي ألف طفل في الأسبوع".

وجدد التأكيد على أن "هذه الحرب يجب أن تتوقف فورا، وعلى المجتمع الدولي العمل لوقفها، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والعمل على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات"، مبينا أن " الطائرة رقم 11 أقلعت اليوم نحو مطار العريش في مصر، مبينا أن "الكويت من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إلى غزة من أول أيام الحرب، وهذه المساعدات وصلت إلى 400 طن"، لافتا إلى أن الأمر الأهم هو أن المساعدات دخلت إلى غزة، والجسر مستمر والمساعدات لن تتوقف".

وأضاف: "بحثنا الحرب في أوكرانيا وعبرنا عن موقفنا الداعي لوقف الحرب واللجوء إلى الحوار. كما بحثنا الأوضاع في سوريا، وموقفنا واضح، أملنا وسعينا لمساعدة الشعب السوري في إيجاد الأمن والسلم. كما أطلعت لافروف على المحادثات مع العراق بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية".