ميقاتى: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية ونطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم، "أولوية العمل للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا للامعان في احداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على"أن لبنان الملتزم الشرعية الدولية وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على ارضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات انسانية على ان يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الاسرى".