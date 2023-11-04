شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن ونظيرته اليابانية يبحثان التطورات الخطيرة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ايمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مباحثات موسعة حول التطورات الخطيرة في ‎غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف هذه الحرب المستعرة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت، الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.