شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع نيبال وترسل تعازيها فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع نيبال في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وفق "البيان" الإماراتية

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد لقى ما لا يقل عن 132 شخصا حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب نيبال، وفق حصيلة جديدة السبت صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات أقصى غرب النيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر من يوم الجمعة، على عمق 18 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نارايان براساد بباتاراي لوكالة فرانس برس إن "92 شخصا قضوا في جاجاركوت و40 في روكوم" وهما أكثر إقليمين تضررا جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات إن السلطات أحصت إصابة أكثر من مئة شخص آخرين بجروح في الإقليمين.

ونشرت تعزيزات للقوى الأمنية للمساعدة في عمليات البحث والانقاذ، على ما قال غوبال شاندرا بهاتاراي المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالي لوكالة فرانس برس.

وأضاف "نقل المعلومات صعب كون هذه المناطق نائية. بعض الطرقات مقطوعة بسبب الأضرار اللاحقة لكننا نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى".

وتهافت السكان إلى مستشفى منطقة جاجاركوت ناقلين الجرحى.

وتظهر مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكانا يفتشون بين الأنقاض في الظلام لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.

ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة بينما كانت تُسمع صافرات سيارات الإسعاف.