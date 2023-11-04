شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: يجب منع انتشار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أماكن أخرى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس"، إنه من المهم أن نتأكد من عدم إنتشار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أماكن أخرى في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى لقائه، الذى جرى اليوم السبت، مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقلاتى فى العاصمة الأردنية عمان، قائلا :"لقد ناقشت مع ميقاتي السبل لمنع حدوث ذلك وتأمين المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما ناقشنا حاجة لبنان المُلحة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية".

ومن جانبه شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم، على أولوية العمل للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا للامعان في احداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.