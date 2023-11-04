ماذا تتوقع من القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر الجاري في السعودية بشأن فلسطين؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وتباينت الآراء حول النتائج والقرارات التي قد تخرج بها هذه القمة التي ستعقد في الرياض. برأيك، ما هي القرارات التي قد تخرج من القمة المرتقبة؟

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وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أفادت بأنها قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.