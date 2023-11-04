عمرو الليثي لـ"الخليج 365": إسرائيل تغتال الكلمة الحرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت اللجنة إلى مقتل 31 صحفيا فلسطينيا من إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع.

"إسرائيل تغتال الكلمة الحرة"

قال عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في لقاء مع "الخليج 365"، إن إسرائيل تغتال الكلمة الحرة: "إسرائيل تغتال الكلمة الحرة، وللأسف الشديد ما حدث أول أمس من اغتيال للزميل الصحفي مراسل التلفزيون الفلسطيني، أحمد أبو حطب، في أراضي غزة هو وأسرته ( 11 فردا) تم اغتيالهم وقتلهم في هذه الجريمة النكراء البشعة، بقصف للطيران الإسرائيلي لخان يونس".

21 أكتوبر, 13:32 GMT

وأنا كرئيس لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أتقدم بخالص العزاء لأسرة الإعلامي العربي والفلسطيني، وأندد بتلك الجريمة النكراء وقتل الكلمة الحرة، التي تتمثل باستشهاد المراسل أبو حطب وأسرته.

وأضاف: "للأسف يأتي استشهاد المراسل وأسرته في إطار استمرار العمليات الإسرائيلية الإرهابية المنظمة لقتل الإعلاميين والمراسلين والتي تهدف بالمقام الأول لطمس الحقيقة وقصف المدنيين والأبرياء بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه ليست المرة الأولى وهناك سوابق كثيرة جدا لمجموعة كبيرة لا حصر لها من أسماء إعلاميين وصحفيين تم استهدافهم وأسرهم بالكامل، وهذه جريمة حرب ومن يقوم بذلك هو مجرم حرب ويجب أن يخضع للمحاكمة الدولية كمجرم حرب".

واختتم: "أناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الهجمات البربرية الهمجية المجرمة والممنهجة التي تهدف في المقام الأول من النيل بالإعلاميين والمراسلين وعدم السماح لهم بأداء عملهم بشكل مهني في ظل غياب إعلامي دولي لنقل الحقائق وتزوير الحقائق على أرض فلسطين من قبل إعلام غربي مع التأكيد أيضا على الحفاظ على أرواح الفلسطينيين والعمل على المحافظة على سلامة الزملاء الصحفيين الذين يؤدون عملهم في ظل ظروف شديدة الصعوبة".

"إسرائيل تشن حربا شاملة ضد الصحفيين"

تحدث نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، لـ"الخليج 365"، عن ظروف ووضع الصحفيين في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، قائلا: "استشهد أكثر من 26 صحفيا وأكثر من 10 أشخاص من العاملين في وسائل الإعلام، بالإضافة لـ 55 مؤسسة تم تدميرها من قبل الاحتلال، وحوالي 22 إذاعة في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب استهدافها بالقصف وعدم وجود الوقود لعمل المولدات الكهربائية وعدم وجود اتصالات وإنترنت بالإضافة لقصف منازل الصحفيين واستشهاد بعض عائلاتهم وهذا عطّل عمل كل الإذاعات في القطاع".

وتابع: "يوجد في الضفة الغربية أكثر من 20 إعلاميا معتقلا، وتم تسجيل أكثر من 80 حالة اعتداء، منها تهديدات للصحفيين بالقتل من قبل المستوطنين من خلال اتصالات هاتفية بالإضافة لاعتداءات على طواقم الصحفيين ومنع عملهم في ظل ظروف قاسية".

ووصف أبو بكر هذه الحرب بـ"الأكثر دموية"، بقوله: "قوات الاحتلال تشن حربا شاملة ضد الصحفيين ومن استشهدوا في هذه الحرب والتي وصفتها نقابة الصحفيين بالأكثر دموية في العالم، من عام 2000، حتى 7 أكتوبر 2023، كان قد استشهد 25 صحفيا، الآن حوالي 36 صحفيا وعاملا في القطاع الإعلامي، أكثر من ثلثهم خلال شهر، هذه مجزرة بحق الإعلام وهذا يعني أن كل يوم هناك أكثر من شهيد واستهداف أكثر من صحفي وأكثر من مؤسسة إعلامية".

وأرجع السبب لاستهداف الصحفيين إلى "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد لرواية الشعب الفلسطيني أن تصل للعالم وتريد لرواية الكذب والتضليل الإسرائيلية للمجتمع الدولي والإعلام أن تستمر ولذلك تستهدف الصحفيين".

وأشار أبو بكر لمسألة أخرى ممثلة بالتحريض الذي تشنه إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الصحفيين

واختتم: "الصحفيون الفلسطينيون يدفعون من دمائهم يوميا من أجل إيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما وينشرون مجازر الاحتلال التي يرتكبا يوميا بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن نتواصل مع كل العالم والنقابات العربية والدولية، حتى يكون لها مواقف وتحركات على كل المستويات الدولية".

وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.