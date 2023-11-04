شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية ينادي مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن استمرار المعارك وهجمات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن القصف الجوي والحصار، يُفاقم من الوضع الإنساني في غزة على نحو مروّع وبما يُمكن وصفه فعليًا بحرب إبادة وتطهير عرقي لمئات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال في بيان له اليوم، إن غالبية السكان في غزة تعيش على لترٍ واحدٍ من المياه لكافة الأغراض، وأحيانًا يشربون من الآبار غير الصحية، وذلك بعد تدمير أغلب محطات التحلية، أو توقفها عن العمل بسبب عدم وجود الوقود.

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أزمة صحية كبرى

أشار أبو الغيط، إلى أن هذا الوضع يخلق أزمة صحية كبرى ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض المُعدية، الأمر الذي يفاقمه انهيار القطاع الصحي في غزة بعد نفاد وقود المولدات وخروج عددٍ من المستشفيات والوحدات الصحية عن الخدمة، فضلاً عن استهداف سيارات الإسعاف، في انتهاكٍ صارخٍ لأبسط قوانين الحرب.

ووجّه الأمين العام للجامعة العربية، نداءً عاجلاً إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن لوقف العدوان فورًا، وفرض هدنة إنسانية لإدخال المواد الضرورية لإنقاذ حياة مئات الآلاف من السكان الذين يواجهون خطر المجاعة، لافتًا الانتباه إلى أن الشاحنات التي تدخل من معبر رفح ما زالت أبعد بكثير عن المطلوب لتفادي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.