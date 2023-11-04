العراق يقوم لأول مرة بتدوير النفايات ومعالجتها لتوليد الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار مكية إلى أنه تمت ملاحظة تقنيات متعددة ومختلفة لتنفيذ المشروع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد أن "مشروع معالجة النفايات من مشاريع الطاقات المتجددة سيجنّب العراق الانبعاثات الغازية والكربونية الناتجة عن حرق النفايات، وبالتالي يمكن معالجة النفايات بشكل علمي مدروس".

وتابع مشددا أنه "يجب أن يكون اختيار مواصفات المشروع دقيقا للغاية، من أجل ضمان تنفيذه على أرض الواقع".

19 أغسطس, 15:26 GMT

ولفت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، حيدر مكية، إلى أنه "تم استدعاء المتخصصين من عدة وزارات لدراسة مشروع معالجة النفايات، وتم الخروج بورقة عمل مثالية للمعايير، لإبداء الرغبة والتقديم إلى الفرصة الاستثمارية".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قد أكد العام الماضي، أن "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبو غريب والآخر في منطقة النهروان".