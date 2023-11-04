قرقاش: لم تكن الإمارات الأعلى صوتا منذ انطلاق "طوفان الأقصى" لكنها كانت ضمن الأكثر بناء

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح أن "هجوم "حماس" على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، في عملية مباغتة خلفت 1400 قتيل بحسب السلطات الإسرائيلية، واحتجزت نحو 241 مختطفا، بينما ردت تل أبيب على الهجوم بإعلان الحرب، وقصفت قطاع غزة منذ ذلك الحين، في وتيرة هي الأعنف في تاريخ الصراع مع فصائل القطاع"، وفقا لبوابة "العين" الإماراتية.

ولفت قرقاش إلى أن "الإمارات لم تكن الأعلى صوتا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر"، إلا أنه شدد أنها "كانت كانت ضمن الأكثر بناءً".

وأكد في هذا السياق، أن "الإمارات تبذل ما في وسعها لدعم الجهود العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة إنسانية، وأن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منخرط بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة".

ودعا إلى الحاجة لوقف القتال والمعاناة في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن "الإمارات تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية، ونأمل ألا تواجه الرفض"، على حد قوله.

25 أكتوبر, 12:45 GMT

واعتبر الدكتور أنور قرقاش في تصريحاته، أن "الأزمة الأوكرانية والحرب في غزة من أكبر الأزمات منذ بداية القرن الـ21".

يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".