قرقاش: لم تكن الإمارات الأعلى صوتا منذ انطلاق "طوفان الأقصى" لكنها كانت ضمن الأكثر بناء

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ولفت قرقاش إلى أن "الإمارات لم تكن الأعلى صوتا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر"، إلا أنه شدد أنها "كانت كانت ضمن الأكثر بناءً".
وأكد في هذا السياق، أن "الإمارات تبذل ما في وسعها لدعم الجهود العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة إنسانية، وأن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منخرط بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة".
ودعا إلى الحاجة لوقف القتال والمعاناة في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن "الإمارات تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية، ونأمل ألا تواجه الرفض"، على حد قوله.
25 أكتوبر, 12:45 GMT
واعتبر الدكتور أنور قرقاش في تصريحاته، أن "الأزمة الأوكرانية والحرب في غزة من أكبر الأزمات منذ بداية القرن الـ21".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.