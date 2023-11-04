شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات تصل إلى مطار العريش المصري تمهيدا لدخولها غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولى بمحافظة شمال سيناء المصرية، بعد ظهر اليوم السبت، طائرة مساعدات فرنسية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية ومياه، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: "إن طائرة المساعدات الفرنسية وصلت بالفعل إلى مطار العريش، وتحمل مساعدات غذائية وطبية، وهي ثاني الطائرات التى يستقبلها المطار، اليوم السبت، ومن المنتظر وصول طائرات آخري".

المساعدات الإنسانية

أشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش منذ يوم بدء الحرب على غزة حتي اليوم، بلغ 76 طائرة، نقلت أكثر من 1795 طنا من المساعدات المختلفة، هذا غير المساعدات الإنسانية التى تصل من القاهرة بحوالي 4500 طن تقريبا.

كما نوه إلى أنه حتى اليوم السبت، بلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التى دخلت إلى دخلت قطاع غزة بالفعل، 421 شاحنة.