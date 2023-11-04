شكرا لقرائتكم خبر عن %70 منهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 9488 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 231 فلسطينياً، خلال الساعات الماضية في سلسلة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، لليوم 29 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 9488 شهيداً، بينهم 3900 طفل، و2509 نساء، وإصابة 24158، لافتة إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة تلقيها مناشدات بوجود نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي، من بينهم 1250 طفلاً.

مستشفيات قطاع غزة

وأشارت إلى استشهاد 150 من الكوادر الطبية وقصف طائرات الاحتلال 27 سيارة إسعاف، بالإضافة لتعمد قصف 105 مؤسسات صحية.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لإنقاذ الواقع الصحي في مستشفيات القطاع في ظل توقف مولدات الكهرباء، ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى لخطر الموت.