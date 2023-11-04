شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من برنامج الغذاء العالمي يتفقد مساعدات غزة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وفد أممي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وصرح خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لوكالة الأنباء الألمانية: "توجه الوفد الأممي فور وصوله للمطار، إلى مخازن الهلال الأحمر المصري وجميع المخازن التى توجد بها المساعدات الإنسانية والطبية في العريش".

وتفقد الوفد المخازن واطلع علي المساعدات الإنسانية والطبية الموجودة هناك، والتى من المقرر إرسالها إلى غزة لاحقا.