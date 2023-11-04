الخليج اليوم .. مسعفات مطار جدة ينقذن بنغلاديشية وضعت مولودتها في الطائرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت إدارةُ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، المساعدة الطبية العاجلة لمقيمة من الجنسية البنغلاديشية في عقدها الثالث، وضعت طفلتها على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية القادمة من تبوك، مساء أمس.

وأوضحت إدارة المطار أنه تم تلقّي بلاغ من برج المراقبة الجوية يفيد بوجود حالة ولادة لسيدة على متن رحلة الخطوط السعودية رقم "1546" القادمة من تبوك، وفور تلقّي البلاغ قامت إدارة العمليات بطلب الخدمات الطبية والإسعافية التابعة للمطار، حيث تم توجيه قائد الطائرة بالهبوط في أقرب بوابة لضمان تقديم المساعدة الطبية العاجلة. وتم توفير فريق طبي يضمّ مسعفات سعوديات مؤهّلات للمساعدة الطبية في مثل هذه الحالات الطارئة، وتمت معاينة الحالة وتقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للسيدة والطفلة المولودة.

وأضافت إدارة المطار أن الفريق الطبي تأكّد من استقرار حالة الأم والمولودة، وبعد ذلك تم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مطارات جدة أطلقت برنامجَ المسعفات السعوديات كأول مطار في المملكة؛ حيث استهدف توفير مسعفات سعوديات لتقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والحرجة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام شركة مطارات جدة بتقديم الدعم اللازم للمسافرين، وضمان سلامتهم وراحتهم من خلال التعاون البناء مع الجهات الحكومية والتشغيلية في المطار، وتنسيقها الفعال في التعامل مع حالات الطوارئ الصحية الطارئة.