شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: حصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن الاجتماع الوزراي العربي الأمريكي أكد على رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، منذ قليل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»: "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب وما تنتجه من دمار".

وأكد أننا لن نسمح بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام في المنطقة، موضحًا أن جرائم الحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف وحصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف.