مراسل "الخليج 365": هجوم صاروخي ثان اليوم على قاعدة أمريكية شرقي سوريا- عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وتزايدت الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم، في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، أن انفجارا ضخما سُمع، مساء السبت 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، جنوبي محافظة الحسكة، واستهدف قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي، 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.

وأكدت المصادر استهداف القاعدة بصاروخ على الأقل مجهول المصدر، وعليه أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود، وتحليق للطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وهو الهجوم الصاروخي الثاني الذي تتعرض له القاعدة المذكورة.

وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضًا عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية، منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.