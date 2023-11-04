شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": استشهاد 20 شخصا في قصف مدرسة بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إحدى مدارسها في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة "تعرضت لقصف جوي" صباح اليوم السبت. وأفادت تقارير باستشهاد 20 شخصا جراء الهجوم.

وقالت جولييت توما، مديرة التنسيق بوكالة (أونروا): "هناك أطفال ضمن الـ 20 شخصا الذين أفادت تقارير باستشهادهم، وأشارت تقارير إلى إصابة العشرات".

العدوان على غزة

ذكرت توما أن وكالة (أونروا) ليست قادرة على التحقق من عدد الشهداء والجرحى بالتحديد.

واًضافت توما أن "المدرسة يجري استخدامها كملاذ تابع لوكالة (أونروا) للأسر النازحة.

وكانت المدرسة تؤوي 16 ألف شخص نازح داخليا حتى 12 أكتوبر".

وأشارت توما إلى أن ضربة جوية واحدة على الأقل أصابت ساحة المدرسة التي تضم خيام أسر نازحة.

وأضافت أن ضربة ثانية وقعت داخل المدرسة، حيث تخبز النساء الخبز.