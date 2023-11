آلاف الفرنسيين يشاركون فى مسيرات حاشدة بباريس لوقف العدوان على غزة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم /السبت/ الآلاف من المواطنين الفرنسيين، قدر عددهم بنحو 19 ألف شخص بحسب شرطة باريس، فى مسيرات حاشدة بالعاصمة الفرنسية؛ لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فى ظل استمرار القصف الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة.

تعد هذه أول مسيرة يتم السماح بتنظيمها منذ بداية الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، حيث وافقت الشرطة فى باريس /الخميس/ الماضى على تنظيم تظاهرة فى ساحة "الجمهورية"، لكن كان على المتظاهرين أن يظلوا فى الساحة، إلا أن هذه هى المسيرة الأولى التى تتم الموافقة عليها بدعوة من نواب من حزب "فرنسا الأبية" الفرنسى وتجمعات سياسية ونقابية داعمة للشعب الفلسطيني.

This is France tonight.



Absolutely colossal pro-Palestine rally happening in the heart of Paris for the 4th consecutive weekend.



Israeli propaganda has failed.



The peoples of the globe stand with Gaza. 🇵🇸 pic.twitter.com/BT5dk78Fiz