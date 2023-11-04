شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين القصف الوحشي من قوات الاحتلال على مدرسة الفاخورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة للقصف الوحشي لقوات الاحتلال على مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

كما ندد بالهجمات الوحشية المتكررة والمستمرة على المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح من الاحتلال للقانون الدولي الإنساني.

العدوان على غزة

أكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون، الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الوحشية، والسعي نحو حل سياسي للأزمة.