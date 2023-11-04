شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": الاحتلال قتل 3900 طفل منذ بدء العدوان على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3900 طفل في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 29 على التوالي.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان, أن هناك 1250 طفلاً لا يزالون تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي الذي يستهدف منازل وبنايات سكنية مكتظة بالسكان.

مراكز الإيواء

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يقتل طفلاً ويصيب طفلين بجروح كل 10 دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.

كما أنه يحرم مئات الأطفال من السكن والغذاء والصحة والتعليم بسبب نزوحهم لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.