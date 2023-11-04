الخليج اليوم .. مؤشر: نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات يقفز في أكتوبر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهر مسح اليوم الجمعة، أن ارتفاع الطلبيات الجديدة قاد إلى أسرع وتيرة لنمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في أكثر من 4 سنوات.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 في أكتوبر/تشرين الأول من 56.7 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يفصل بين النشاط والركود، كما أنه أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.

وبفعل الطلب القوي والعملاء الجدد والمزيد من أعمال المشروعات، ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.2 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019، مقارنة مع 64.7 في الشهر السابق.

كما زادت الطلبيات الخارجية الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أعوام.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "امتدت الظروف الاقتصادية القوية في القطاع غير النفطي حتى الربع الأخير من العام، إذ تشير نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى زيادة قياسية جديدة في نمو الأعمال الجديدة".

وأضاف "وفرت أحجام الطلبيات الجديدة دعما إضافيا للإنتاج الذي واصل الزيادة على نحو ملحوظ، في ظل زيادتها بأسرع وتيرة منذ يونيو/حزيران 2019".

وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاعه إلى 63.1 من 62.8 في الشهر السابق.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 5.9% في الشهور الستة الأولى من العام ليفوق بدرجة كبيرة معدل النمو الكلي، في أعقاب اتجاه الإمارات إلى تنويع مصادر الدخل.